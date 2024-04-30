金融時報點頭授權 新聞將供ChatGPT訓練模型

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（中央社舊金山29日綜合外電報導）英國「金融時報」今天宣布與聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI達成夥伴協議，授權將旗下新聞內容導入ChatGPT以訓練人工智慧模型，並允許ChatGPT引用新聞摘要來回答問題。

綜合法新社與路透社報導，這是新創公司OpenAI與媒體的最新合作。這項協議允許「金融時報」（Financial Times）新聞報導中的精選摘要、引述內容和連結出現在ChatGPT對相關查詢的回應中。

金融時報集團執行長瑞丁（John Ridding）說：「這是一項重要協議…認可我們獲獎新聞報導的價值，將有助我們初步了解新聞內容如何藉由人工智慧（AI）呈現。」

獲微軟公司（Microsoft）支持的OpenAI近來已陸續與媒體簽下一系列內容授權協議，目標要以值得信任的來源讓ChatGPT的知識庫更加豐富。

金融時報今天宣布的協議內容並未透露條款細節。OpenAI過去幾個月分別與美聯社、德國報業集團斯普林格公司（Axel Springer）、法國「世界報」（Le Monde）及西班牙媒體集團普利沙（Prisa Media）簽下內容協議。

鑒於AI違反版權協議及可能散布不實訊息的相關指控受到外界日益嚴格的檢視，OpenAI一直在積極拉攏媒體企業。

OpenAI先前與美國「紐約時報」（New York Times）類似的內容分享協議談判則宣告破裂，紐時去年12月在美國聯邦法院對OpenAI提告。

紐時控訴OpenAI在訓練支援ChatGPT的基礎語言模型時，複製並重新包裝了紐時獨家報導和文章的部分內容。

OpenAI則強烈反駁，稱為了一般訓練目的使用包括新聞文章等可公開取得的資料，算是合理使用。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130430