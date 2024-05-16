台灣每10萬成年人享168台ATM 為全球平均3.28倍

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（中央社記者謝方娪台北16日電）金管會今天公布台灣普惠金融成績單，2023年有7項指標數據高於全球平均，其中，台灣每10萬成年人平均享有168台ATM，為全球平均的3.28倍，另台灣成年人使用非現金支付比率達95.5%，全球平均僅64%。

金管會今天公布2023年「台灣普惠金融衡量指標」結果，其中，有7項指標數據高於全球平均，顯示普惠金融推動有成，台灣人在取得金融服務上相對便利，金融商品使用程度也相對較高。

第1，每10萬成年人平均享有17家銀行分行提供服務，高於全球平均的15.9家；其次，每10萬成年人平均享有168台ATM提供服務，高於全球平均的51.2台；第3，每10萬成年人平均完成423萬9956筆行動支付交易筆數，高於全球平均的423萬3047筆。

第4，成年人擁有銀行帳戶比率達92.1%，遠高於全球平均的76.2%；第5，成年人使用電子化支付（即非現金支付）比率達95.5%，亦遠高於全球平均的64%；第6，每千成年人中有740人持有壽險保單，高於全球平均的683人。

第7，台灣每千成年人未償還貸款筆數為598筆，為世界平均235筆的2.54倍。此項指標意義為「貸款普及度」，顯示台灣人借款相對容易。

金管會銀行局副局長林志吉說明，台灣人均擁有ATM台數遠高於全球平均，主因除了台灣人使用習慣外，便利商店普設ATM，台灣六都居住人口多、便利商店普及度高，均有助推升此項指標。

他指出，金管會持續推廣非現金支付，無論信用卡、電子支付帳戶使用等，均有助推動台灣人行動支付交易筆數及使用電子化支付比率，資通訊發展、智慧型手機普及、網路覆蓋率也助力台灣電子化支付比率走高，「台灣基礎建設相較其他國家或地區有較優異表現」。

金管會綜合規劃處長胡則華提到，今年為金管會第4年公布「台灣普惠金融衡量指標」衡量結果，數據顯示台灣在金融服務可及性、使用性及品質等各面向指標均呈現逐年進步。

2023年「台灣普惠金融衡量指標」設有23項衡量指標，其中12項明定2023年預計達成目標，全數超標達陣，包括無障礙ATM比率達95.06%、網路投保件數達621萬件、微型保險累計承保人數達172萬人、小額終老險有效契約件數達105萬件、評議中心年度內已結評議案件於3個月內作成評議決定或結案比率達81%等。

金管會今天同步公布2024年「台灣普惠金融衡量指標」，整體仍維持23項衡量指標及4項觀察指標，但有2項衡量指標及2項觀察指標作出調整，並針對其中部分指標增訂或調高目標值。

其中，原訂有「在鄉鎮區市辦理金融知識宣導活動覆蓋率」及「金融知識普及宣導活動」2項衡量指標，金管會以「民眾對金融教育課程整體滿意度」及「民眾認為金融教育課程有成效比率」替代，並訂定2024年目標值。

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另原訂「證券市場平均電子式交易成交筆數比重逐年成長」及「期貨市場平均電子式交易成交筆數比重逐年成長」2項觀察指標，金管會分別調整為「證券市場平均電子式交易成交金額比重逐年成長」及「期貨市場平均電子式交易成交口數比重逐年成長」。

胡則華表示，金融教育品質的提升為普惠金融發展關鍵，今年普惠金融衡量指標將首度納入金融教育課程滿意度及成效，預期有助在推廣金融知識普及的同時，同步提升金融知識推廣活動品質。（編輯：張均懋）1130516