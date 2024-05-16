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台南稻熱病影響收成 郭國文籲調整保險理賠制度

2024/5/16 19:33（5/16 19:46 更新）
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台南一期稻作即將收成，但不少地區出現稻熱病損害，民進黨立委郭國文（前左2）16日邀請中央與地方農政單位前往官田區會勘。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月16日
台南一期稻作即將收成，但不少地區出現稻熱病損害，民進黨立委郭國文（前左2）16日邀請中央與地方農政單位前往官田區會勘。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月16日
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南今年一期稻作即將收成，但不少地區出現稻熱病損害，民進黨立委郭國文今天邀請中央與地方農政單位前往官田區會勘，爭取啟動水稻收入理賠作業，並檢討保險理賠制度。

郭國文會同民進黨立委林俊憲團隊、市議員陳秋宏下午在官田區辦理田間現勘與座談，向農業主管單位代表反映基層心聲，不少當地農會及農民代表也出席關心。

郭國文表示，目前稻米基本保險理賠條件為每公頃減產超過基準產量2成以上，可獲得每公頃新台幣1萬8000元理賠，加強保險理賠計算方式，是以每公頃基準產量與實際產量差額計算理賠金額，基準產量是以5年來平均產量為依據。

他說，像前年缺水休耕，就會拉低平均基準，對農民申請保險理賠就非常不利，也是今天農民陳情主因，要求農糧署應檢討制度面問題。

郭國文強調，眼看稻作即將收成，依現在受損狀況推算農民收入，可能連成本都不夠付，但現行水稻保險出險認定計算，對農民非常不利。

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他說，會勘結論要求農業部在5月底、6月初針對第一期稻作收成時進行平割採樣，7月中旬前送農糧署，並於1個月內公布計算標準給農保基金，另外，平割採樣過程中，台南市政府應針對缺水與否進行平均性採樣，以利採樣精準。

郭國文指出，現場有不少農民反映，台南11號稻米容易受稻熱病影響，希望農政單位應再針對品種進行研究，讓農民更好照顧。（編輯：黃世雅）1130516

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