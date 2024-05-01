郭國文選主委挺林俊憲選市長 陳亭妃：公正性很重要

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（中央社記者郭建伸台北1日電）民進黨立委郭國文登記參選台南市黨部主委，日前表達2026支持民進黨立委林俊憲參選台南市長，說法引發關注。民進黨立委陳亭妃今天表示，黨部主委與黨主席都是公共財，選民跟黨員都在看，公正性很重要。

陳亭妃今天舉行記者會，預告將在社群平台推出「民主夥伴向前衝」短影音，由民進黨立委蔡易餘、洪申翰、沈伯洋、黃捷、吳沛憶及民進黨政策會執行長王義川等人合作拍攝，除強化社群經營，也盼與年輕族群互動。

媒體會後詢問，現在開始規劃短影音，是否為備戰2026台南市長黨內初選。

陳亭妃未正面回應市長初選議題，但表示準總統、民進黨主席賴清德在2024選後就重申希望黨內可改善平台經營，雖然說賴清德希望朝直播方式經營，若所有立委都開始直播，恐怕有流量的衝突性，因此她與團隊討論改以短影音方式與年輕人溝通，而這也是呼應賴清德的想法。

由於郭國文日前在廣播節目表態不選台南市長，黨內初選將支持有意參選的民進黨立委林俊憲，媒體詢問陳亭妃對於郭國文有此發言若擔任主委是否適宜。

陳亭妃表示，黨部主委與黨主席都是公共財，一定是站在公平角色輔選，而且選民跟黨員都在看，凡走過必留下痕跡，主席跟主委的公正性很重要，台南需要的是公正的主委輔選2026最強的台南隊長，才能突破既往外界質疑。

陳亭妃也說，2026六都市長提名權在中央，不在地方，參選主委者應思考能否找回黨員的信任感，這才是最重要。（編輯：林興盟）1130501