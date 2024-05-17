荷蘭「史上最右」聯合執政初成形 先組閣再找總理

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（中央社記者田習如布魯塞爾16日專電）荷蘭首次由極右黨領銜的聯合執政在國會改選半年後終於出爐，四黨協議大幅緊縮移民和氣候政策，料將令歐盟頭痛。同時，最大黨魁懷爾德斯和剛接下「組閣者」任務的范茲沃都表示不會擔任總理。

荷蘭新政局在內閣尚未組成之前就已寫下不少驚奇。

極右派的自由黨（PVV）過去未曾獲邀參與聯合執政，這次突然成為帶頭談判組成政府的最大黨。為了降低執政阻礙，言論常引爭議的自由黨主席懷爾德斯（Geert Wilders）在跨黨談判初期就言明自己不會出任總理。

自由黨在去年11月眾議院改選獲得最多席次後，邀請中間偏右的自由民主黨（VVD）、選前不久才創黨的「新社會契約」（NSC）和在參議員選舉大勝的「農民公民運動」（BBB）進行四黨聯合執政協商，15日晚間達成初步協議。

根據荷蘭國家廣播基金會（NOS）新聞網報導，四黨協議書前言就開宗明義寫著：「我們要阻止過量湧入的移民和尋求庇護者，讓農民、花匠、漁夫再次擁有未來。」

聯合執政協議提出嚴厲的移民政策方針，例如被拒絕的難民應「盡量驅逐出境，包含強制手段」，取得居留地位的難民不再能優先分配到社會住宅。此外，工作移民和留學移民的規定和數量也都將緊縮。

新政府還將與歐盟執行委員會（European Commission）協商退出歐洲聯盟（EU）的共同難民和移民政策，以採取更嚴格的邊境管制。

荷蘭的氣候政策也可能更退縮。四黨協議雖願維持目前政府的節能減碳目標，但又說「如果做不到，我們就採取替代政策。」

協議文顯示，對電動車的補助將在2025年終止、不再追求比其他歐洲國家更具企圖心的自然保護政策、2013年取消的農民和工程包商專用紅色柴油貨物稅減免也將恢復。

聯合執政協議的其他內容還包括開發更多建築用地，以使每年新增10萬戶住宅，國民健康照護強制扣除額減半、更多勞工稅負優惠，甚至公路車速上限也將放寬到時速130公里。

自由黨長期批評荷蘭限速100公里是在霸凌民眾，自由民主黨也認為速限是在扼制自由和新創精神。

四黨達成協議後，並決定委由曾任多個部會秘書長的高階資深文官范茲沃（Richard van Zwol）擔任「組閣者」（formateur）。慣例上組閣者也將是新總理，但「荷蘭時報」（NL Times）報導，范茲沃明言拒絕擔任總理。

范茲沃的組閣者任務是提出內閣部長人選，交由聯合執政的四黨領導人協商同意。他向荷蘭媒體表示組閣過程約需5週，部長將由四黨人士和外部專家出任。

此外，四個政黨的主席都表示不入閣擔任部長，而是留在眾議員當陽春議員。

比利時荷語「晨報」（De Morgen）評論這個奇特情況將使荷蘭新內閣變得弱勢，新總理將無實權，真正做決定的會是四黨領導人。（編輯：陳慧萍）1130516