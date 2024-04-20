荷蘭眾議院通過友台動議案 外交部：凸顯堅定挺台

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（中央社記者吳昇鴻台北20日電）荷蘭眾議院再度通過友台動議案支持台灣國際參與；外交部今天表示，這是荷蘭國會自去年7月通過籲請強化台荷網路安全合作及重視台海和平兩項議案後，再次以實際行動支持台灣，更凸顯去年11月大選後荷蘭新屆國會堅定挺台力道。

外交部上午發布新聞稿表示，荷蘭眾議院於4月18日以全體150名眾議員中147名贊成的壓倒性票數通過動議案，籲請荷蘭政府促請其他歐盟成員國支持台灣的國際參與，外交部對此表達誠摯歡迎與由衷感謝。

外交部表示，該動議案指出，台灣有意義參與國際組織的訴求具有正當性，而且台灣參與國際組織符合荷蘭的利益，因此籲請荷蘭政府促請其他歐盟成員國支持台灣參與世界衛生組織、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等，並在上述國際組織中公開發聲支持台灣的參與。

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外交部指出，此友台議案由跨黨派成員共同提出，是荷蘭國會自去年7月通過籲請強化台荷網路安全合作及重視台海和平兩項議案後，再次以實際行動支持台灣，更凸顯去年11月大選後荷蘭新屆國會堅定挺台力道。

外交部強調，台灣與荷蘭共享自由、民主、人權與法治等普世價值，台灣將持續與荷蘭等理念相近國家共同合作，為促進全球衛生合作、健康福祉及永續繁榮有所貢獻。（編輯：翟思嘉）1130420