外交部：台灣參與WTO部長會議 共同聲明支持烏克蘭

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（中央社記者游凱翔台北26日電）外交部今天表示，台灣出席世界貿易組織（WTO）部長會議，昨天與美國、歐盟、日本等逾40個WTO會員，發表共同聲明支持烏克蘭，再次表達台灣與國際社會行動一致，共同遏止威權國家擴張的野心。

外交部發布新聞稿表示，台灣出席世界貿易組織（WTO）第13屆部長會議（MC13）期間，昨天與美國、歐盟、英國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭等逾40個WTO會員一同參加有關烏克蘭的場邊活動，並發表共同聲明支持烏克蘭，再次表達台灣與國際社會行動一致，共同遏止威權國家擴張的野心，以及展現維護多邊貿易體系及全球經濟穩定的堅定信念。

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外交部說明，該共同聲明重申支持烏克蘭民眾及政府為其國家主權、獨立及領土完整而奮鬥，呼籲俄國立即、全面及無條件地自烏國撤軍；聲明指出，俄國對烏國侵略對全球及區域產生毀滅性影響，嚴重違反WTO原則與價值；鼓勵WTO會員透過基礎設施的使用或便利簡化海關程序，促進烏國出口及供應鏈完整，並找尋切實可行的方案協助烏國重建。

外交部強調，台灣作為負責任的國際社會成員，且是全球前20大貿易體，為善盡台灣身為WTO會員責任，持續與理念相近夥伴合作，協助烏克蘭維持基礎民生經濟，並將積極爭取參與後續之復甦重建，展現台灣良善力量及貢獻國際社會精神。（編輯：郭無患）1130226