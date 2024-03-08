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中國抗議荷媒採訪台灣外交官 荷中關係再添風波

2024/3/8 19:09（3/8 19:28 更新）
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駐歐盟代表李淳（右）去年12月接受荷蘭廣播基金會電視台專訪，訪談內容在本月2日播出。（圖取自外交部網頁mofa.gov.tw/）
駐歐盟代表李淳（右）去年12月接受荷蘭廣播基金會電視台專訪，訪談內容在本月2日播出。（圖取自外交部網頁mofa.gov.tw/）
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（中央社記者田習如布魯塞爾8日專電）荷蘭公共電視台播出採訪駐歐盟代表李淳的節目，中國駐荷使館6日發聲明警告媒體不為「台獨」分裂勢力搭台唱戲，為近來荷中緊張關係再添風波。李淳表示，尊重新聞自由是普世價值。

擁有3個公共電視頻道的荷蘭廣播基金會（NOS）電視台2日播出關於台灣晶片產業報導，李淳是在去年12月外交部次長任內接受該台駐中國特派員鄧達斯（Sjoerd den Daas）採訪。

李淳在節目中被問及半導體是否為護台「矽盾」時表示，嚇阻中國侵台的關鍵不只是晶片，更重要的是生命、尊嚴與自由民主的價值，這也是台灣獲得理念相近夥伴支持的主因。因此民主國家應更緊密合作，提高中國侵台的代價，以嚇阻中國貿然行動。

中國駐荷蘭大使館的聲明除了重申「台灣為中國的一部分」等一貫說詞，並「敦促有關媒體在涉及中國主權和領土完整等重大核心利益的問題上秉持正確立場，切實恪守一個中國原則」等。

對此，李淳向中央社表示，各方政府可以有不同立場，但尊重新聞自由應該是各國都應該落實的普世價值。

這不是荷蘭廣播基金會電視台遭受中國公權力壓力的單一事件。

2月27日鄧達斯與該台攝影記者在成都採訪投資人向四川信託抗議的群眾示威活動時，遭警方推倒、搶走背包並扣押。駐中的外國記者協會對此發聲明表示「不安」。2022年北京冬季奧運時鄧達斯與團隊進行現場直播，也被維安人員包圍拖走。

荷蘭廣播基金會電視台的遭遇不只凸顯外國記者在中國採訪自由及安全受壓迫，報導刊播後也會收到中國政府的警告，呈現系統性的干預新聞自由現象。

荷蘭是中國在歐盟成員中僅次於德國的第2大貿易夥伴，但雙方經濟關係因半導體設備出口限制而緊張。荷蘭政府去年宣布配合美國政策，禁止荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）的先進半導體設備出口到中國。

彭博（Bloomberg News）7日報導，美國政府正呼籲荷蘭、德國、韓國及日本等盟友，進一步收緊限制，防止中國取得半導體技術。路透社也報導，美國政府要求荷蘭阻止ASML為中國客戶在出口限令實施前搶購的設備提供維修等服務。

彭博近日另一則報導指出，荷蘭政府1日決定關閉駐中國重慶的領事館，因為荷蘭在重慶的商務活動有限，重慶及其周邊省份領事業務將由荷蘭駐北京大使館處理。（編輯：郭中翰）1130308

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