美股道瓊升破4萬點後收黑 法人：台股提防震盪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北17日電）美股道瓊工業指數16日盤中首度突破4萬點大關，終場下跌38點，台積電美國存託憑證（ADR）跌2.15%。法人指出，台股16日創高後留長上影線，籌碼面轉為中性格局，加上新台幣連2天升值，短線須提防震盪。

美股道瓊工業指數16日小跌38.62點或0.1%，以39869.38點作收；標準普爾500指數下滑11.05點或0.21%，收5297.10點；科技股那斯達克指數下跌44.07點或0.26%，收16698.32點；費城半導體指數下滑27.54點或0.55%，收5017.54點。

台股16日盤中勁揚368點至21515.52點，寫下盤中歷史高點，終場收在21304.26點，上漲157.05點，連續4個交易日寫收盤新高，成交值新台幣5271.54億元；外資買超483.78億元，連續5個交易日買超。

產業訊息部分，記憶體廠鈺創董事長盧超群16日出席媒體交流會說，今年上半年是產業復甦期，預期下半年景氣將比上半年正面，2025年可望延續攀升力量。

半導體材料通路商崇越科技今年第1季每股盈餘達新台幣4.11元、創歷年同期新高，在高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）強勁需求推動下，崇越認為今年半導體景氣於第1季觸底後即將反彈，全年營運看好。

繼2023年年報未如期申報，上市公司廷鑫、昶虹又交不出2024年第1季財報，證交所公告，兩家公司5月20日起將停止買賣。（編輯：楊蘭軒）1130517