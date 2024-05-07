人才短缺 盧超群：擴大研發替代役、退休延至70歲

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（中央社記者張建中台北7日電）晶創台灣推動辦公室今天在國科會舉行揭牌儀式，培育人才是晶創計畫的主要目標之一。台灣人工智慧晶片聯盟會長盧超群針對人才議題提出建言，建議擴大研發替代役，讓65歲的壯年人延至70歲退休，協助培育年輕人。

盧超群表示，國際競爭很可怕，人工智慧（AI）來臨是台灣可怕的挑戰，不過台灣永遠是以小搏大，不只是晶圓代工，還有異質整合、封裝、散熱，整個基礎架構相當珍貴，吸引輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳及超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰都要來台灣。

隨著政府推動晶創計畫，盧超群說，台灣應找到關鍵點，在AI時代再出發。裸晶及異質整合是台灣半導體產業過去發展的關鍵點，整個基礎架構沒辦法遷移到其他地方，不用擔心「台灣加1」。

針對人才議題，盧超群表示，現在人的壽命很長，美國已將退休福利給付自65歲延至67歲，台灣也應誘導65歲的壯年人延至70歲退休，協助培育年輕人。

此外，盧超群建議擴大研發替代役，年輕人可以趁1年時間養成專長，也可利用AI提升年輕人工作品質。

盧超群強調，AI投資需要龐大資金，晶創計畫10年新台幣3000億元的經費不夠，政府應提供重要產業投資抵減優惠，藉以吸引國內外資金投資台灣。

力積電黃崇仁今天也出席晶創台灣推動辦公室揭牌儀式，他表示，總統蔡英文推動成立半導體學院，促使產業界與學界合作訓練人才，是台灣半導體近年能夠技轉印度及日本等國的一大助力。

黃崇仁說，台灣在尖端技術領域很強，效率高、營運成本是全世界最低，日本半導體廠經營成本比台灣高出50%，力積電銅鑼廠土建耗資300億元，在日本估計要600億元，他認為台灣半導體產業領先優勢不只15年。

他強調，目前面臨最大的問題是人才訓練問題，政府要把外國人才拉到台灣，並建立「綠卡」制度，將人才留在台灣。

晶創台灣推動辦公室今天揭牌，行政院副院長鄭文燦、行政院政務委員兼國科會主委吳政忠，及產業界人士盧超群、黃崇仁、群聯執行長潘健成、奇景光電執行長吳炳昌等人出席典禮。（編輯：林淑媛）1130507