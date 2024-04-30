鈺創盧超群：年輕人從半導體AI鞏固優勢 對職涯最棒

（中央社記者吳家豪台北30日電）台灣玉山科技協會副理事長、鈺創董事長盧超群表示，很多年輕學生對台灣信心不夠，高中畢業就出國，「這都是犯了大錯」，年輕人從半導體和人工智慧（AI）鞏固優勢，對將來職涯是最棒的，以他過去經驗，「把家產搬去海外的人，都沒有比我們留在這裡過得好」。

盧超群今天出席「AI智慧革命創造韌性未來-科技產業的永續之道」科技論壇。

對於企業界關注的缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才的五缺議題，盧超群直言，「個個都有它的難處」，以人才為例，台灣非常辛苦，很多年輕學生對台灣的信心不夠，高中畢業就出國，「這都是犯了大錯」。

盧超群說，自己經歷過中華民國退出聯合國、與日本及美國斷交等歷史事件，「把家產搬去海外的人，都沒有比我們留在這裡過得好」。台灣人的長處是克服困難與調整，這次必須說服年輕人，從半導體和人工智慧（AI）鞏固優勢，對將來職涯是最棒的。

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他認為，AI是未來必行的大趨勢，會主導未來20到30年的科技與經濟發展。個人電腦（PC）於1981年推出後，15年後才感受到它的熱度，AI就像當年PC一樣，但熱潮會大10倍以上。

談到半導體市況，盧超群分析，半導體產業尚未強勁復甦，「幾家歡樂幾家愁」，因為全世界經濟不穩定，加上各種地緣政治因素影響，業者還在調整中，但他正面樂觀看待今年下半年市況，預期明年會比今年好。（編輯：林淑媛）1130430