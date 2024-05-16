鈺創：產業景氣上半年復甦 下半年延續正向到明年

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（中央社記者張建中新竹16日電）記憶體廠鈺創董事長盧超群今天表示，今年上半年是產業復甦期，預期下半年景氣將比上半年正面，2025年可望延續攀升力量。

鈺創今天舉行媒體交流會，盧超群說，疫情期間產業鏈儲備過多庫存，估計要2年半時間才可望順利去化；今年上半年產業處於復甦期，預期下半年景氣將比上半年正面。

盧超群表示，目前地緣政治環境複雜，台灣擁有半導體等技術基礎，應提升人工智慧（AI）技術，並在人才方面投資。

盧超群並說明鈺創集團在台北電腦展展出重點，包含利基型記憶體、機器視覺感測、人機互動開發者介面、影音擷取次系統及多通道影音串流處理器等產品。

鈺創動態隨機存取記憶體（DRAM）產品線完整，包括DDR、DDR2、DDR3及DDR4等，已切入車用及智慧家庭應用領域，在網通市場有不錯進展，今年第1季比重超過30%。

鈺創指出，4Gb的DDR3及4Gb、8Gb的DDR4產品已導入印太和歐洲客戶的WiFi 6E產品，4Gb、8Gb的DDR4產品獲WiFi 7晶片組供應商清單的認可，並向終端客戶提供樣品。（編輯：楊凱翔）1130516