盧超群：明年半導體成長審慎樂觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）行政院全國科學技術會議上午登場，鈺創董事長盧超群受邀出席受訪表示，明年整體半導體產業成長審慎樂觀，上半年逐步調整，下半年包括邊緣運算AI和機器人應用將逐步發酵。

第十二次全國科學技術會議為期3天，今天上午登場，總統賴清德親自出席，盧超群會中接受媒體採訪。

展望2025年半導體產業景氣，盧超群預期，明年整體半導體產業成長審慎樂觀，主要集中在先進製程，尤其是台積電和人工智慧（AI）晶片相關製造，不過在消費性電子領域，須關注個人電腦和手機等需求狀況，以及全球半導體晶圓廠產能供應狀況。

盧超群表示，半導體產業競爭激烈，明年會是關鍵的一年，業者要在先進製程取得進步地位，在一般消費電子應用取得平衡，預期到明年上半年逐步調整，包括AI、大數據、雲端等布局將初步完成，明年下半年邊緣運算AI和機器人應用將逐步發酵。

談到美中科技戰，盧超群指出，待美國新政府上台後才能了解進一步決策，未來大國之間和地緣政治競爭會越來越激烈，台灣可穩住腳步，因為台灣上游半導體和下游電子科技製造業地位穩固，是全球矚目焦點，台灣對美國來說不可或缺，台灣應該利用既有基礎取得更進一步優勢。

記者提問對英特爾（Intel）近日人事變化和經營變數看法，盧超群表示，季辛格（Pat Gelsinger）退休，英特爾人才濟濟，技術也沒有落後，英特爾新的執行長要能統合眾人，產生新的力量，英特爾未來進步仍可期，至於晶圓代工事業前景，他認為，英特爾新的執行長應該要有新的做法，才能讓英特爾的資源運用最大化。（編輯：張均懋）1131216