鈺創明年前進CES 邊緣AI是展出重點

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（中央社記者張建中台北19日電）美國消費性電子展（CES）即將於明年1月登場，鈺創董事長盧超群今天表示，鈺創展出重點是整合人工智慧（AI）和半導體的邊緣AI，目前已應用於台大醫院竹北院區。

鈺創今天舉行媒體交流會，說明2025年CES展出重點。盧超群說，隨著雲端布建完成，整合AI和半導體的邊緣AI將逐步發光發熱，鈺創集團整合系統單晶片、動態隨機存取記憶體（DRAM）和視覺辨識技術，可應用於機器人、無人船和醫院維安，是CES展出重點。

盧超群表示，相關技術已導入台大醫院竹北院區，能在不侵犯病患隱私的情況下，進行身分識別，且可辨識患者行為，如跌倒等，並及時發出警報，有助於提升醫療服務品質，減輕醫護人力負擔。

此外，鈺創集團的多傳感器影像控制晶片可支援7路視覺傳感器數據同步處理，可應用於機器人與無人載具等領域。

展望明年產業景氣，盧超群說，地緣政治變化快速，大環境震盪，明年半導體景氣謹慎樂觀，整體半導體產值可望成長，高價的雲端半導體是主要成長動能。（編輯：張均懋）1131219