國民黨前和美鎮長阮厚爵涉貪 地院裁定收押禁見

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（中央社記者鄭維真彰化16日電）國民黨籍前彰化縣和美鎮長阮厚爵捲入貪污案，昨天檢調發動搜索並通知19人到案，訊後認阮厚爵等5人有勾串之虞聲請羈押，法院今天下午裁准阮厚爵及賴姓被告收押禁見。

彰化地方檢察署晚間發布新聞稿指出，檢方日前接獲有公務人員涉貪情資後，指揮法務部調查局台中市調查處、彰化縣調查站等單位組成專案小組偵辦，經長期蒐證後認時機成熟，昨天兵分8路搜索，通知19人到案說明。

檢方表示，檢察官訊問後，認被告等人分別涉犯貪污治罪條例等罪嫌，其中阮厚爵等5名被告犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

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彰化地方法院今天下午裁定阮厚爵及賴姓被告羈押禁見，姚姓隨扈司機以新台幣10萬元交保並限制住居，陳姓及黃姓被告請回。另外，謝姓被告經檢察官諭知10萬元交保，其餘證人則均請回。檢方表示，將盡速偵辦，釐清相關案情。

阮厚爵為前彰化縣長阮剛猛姪子，曾任2屆彰化縣議員、2屆和美鎮長，本屆代表國民黨參選彰化縣第1選區立委，以2萬票之差輸給競選連任的民進黨籍陳秀寳。（編輯：唐聲揚）1130516