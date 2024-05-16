當代客語創作計畫啟動 7創作者成果115年將問世

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北16日電）客委會今天宣布「當代客語創作計畫」啟動，由7名小說家、散文家及詩人展開全客語創作，成果預計115年問世。主委楊長鎮表示，為了讓客語不再是古老的想像，需要有更多人創作。

客家委員會今天舉辦「當代客語創作計畫」啟動記者會，宣布由利玉芳擔任計畫主持人，聘請陳萬益、彭瑞金、范文芳3名老師擔任計畫顧問。

客委會並說，共邀請7名客語文學資歷豐富的創作者，包含小說家李旺台、甘耀明、高翊峰，散文家吳鳴、張郅忻，詩人羅思容、張芳慈，將以1年的時間進行創作，成果將在115年問世。

楊長鎮指出，7名創作者是老中青世代的知名作家，將用全客語創作，為了讓客語不再是古老的想像，需要有更多人響應用客語創作，激發新的文學生命力，母語也才能夠延續生存下去。

談及首度推動「當代客語創作計畫」的源起，他說，發想來自14至16世紀的西方文藝復興，將母語創作從拉丁文解放出來；以及在中國的五四運動下，華語從文言文的束縛中獲得解放。

李旺台曾發表「獨角人王國」、「播磨丸」、「小說徐傍興」及「蕉王吳振瑞」等小說，後者近日被翻譯成英語，於美國Shadelandhouse Modern Press出版社出版。

甘耀明的著作有「神秘列車」、「水鬼學校和失去媽媽的水獺」、「殺鬼」、「喪禮上的故事」、「邦查女孩」、「冬將軍來的夏天」及「成為真正的人」等。曾3度獲得台北國際書展大獎，2度獲得金鼎獎，以及金典獎、紅樓夢獎首獎、聯合報文學大獎等獎項。

高翊峰著有長篇小說「2069」、「泡沫戰爭」、「幻艙」，短篇小說集「烏鴉燒」、「奔馳在美麗的光裡」、「傷疤引子」、「肉身蛾」及「家，這個牢籠」等。

吳鳴本名彭明輝，文學創作以散文為主，曾獲第5屆時報散文首獎；結集作品有「湖邊的沈思」、「浮生逆旅」、「秋光侘寂」及「秋光拾得」等。

張郅忻著有散文集「我家是聯合國」、「我的肚腹裡有一片海洋」、「孩子的我」、「憶曲心聲」，長篇小說「織」、「海市」、「山鏡」。另著有兒少小說「館中鼠」，並獲得金鼎獎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅思容，歌詩作品有「每日」、「攬花去」、「多一個」、「落腳」、「今本日係馬」等。詩文作品發表於「現代詩」、「臺灣文學季刊」、「笠詩刊」、香港「呼吸詩刊」、人間副刊等。

張芳慈，1986年加入笠詩社。1998年與國內多名女性詩人合創「女鯨詩社」。2020年台北詩歌節焦點詩人，作品廣為翻譯約10種外語，近幾年主持上百場藝文沙龍講座，並擔任多場音樂或劇場展演策劃與策展人。（編輯：陳政偉）1130516