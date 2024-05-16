國台交首度攜手天才小提琴家 演出孟德爾頌名曲

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（中央社記者龍柏安、實習記者陳亭蓁16日台北電）NSO國家交響樂團將舉行「琴深雋永」音樂會，首度攜手天才小提琴家賈基夫演出孟德爾頌「E小調小提琴協奏曲」，下半場則由指揮辛奈斯基率領樂團帶來史特勞斯的經典作品。

賈基夫(Stefan Jackiw)是美國最優秀的小提琴家之一，自12歲起展開演奏生涯，並與國際知名指揮家與管絃樂團合作，2002年間榮獲艾佛瑞費雪事業獎(Avery Fisher Career Grant)，這個獎旨在提供具潛力年輕音樂家專業幫助，讓他們未來能持續走在音樂路上，此次他將首度與NSO合作，演出孟德爾頌「小調小提琴協奏曲」。

賈基夫表示，想演奏孟德爾頌「小調小提琴協奏曲」是因為其平靜輕柔的旋律線條具有撫平心靈的魔力，此首作品為3個樂章不間斷演出，是非常緊湊的結構，他說：「這個曲子本身很浪漫，但希望透過我的詮釋能將這首曲子的浪漫元素融入精巧的格式中，把無限的情感融入有限的框架中。」

下半場由瓦西里．辛奈斯基（Vassily Serafimovich Sinaisky）率領樂團帶來史特勞斯（Richard Strauss）的經典作品「狄爾的惡作劇」與「變形」分別創作於中年與晚年。

法國巴黎銀行財富管理音樂巡禮 NSO《琴深雋永》音樂會將於5月19日在台北國家音樂廳登場。（編輯：龍柏安）1130516