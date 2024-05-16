MIC調查：本土OTT訂閱平台 Hami Video登第一

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（中央社記者江明晏台北16日電）MIC公布台灣影音觀看行為調查，中華電Hami Video為「訂閱國內平台」第1名，中華電表示，因多元化內容與價格策略，以技術開發自主平台與AI數據管理等原因，獲消費者青睞，將持續廣結盟發展國內影視，打造台流上國際。

資策會產業情報研究所（MIC）公布台灣影音觀看行為調查，中華電信Hami Video為用戶選擇「訂閱國內平台」第1名，並為用戶「國內平台偏好」前2名，為電信業者OTT品牌排行第1名。

調查結果指出，偏好串流影音平台的用戶有3成1選擇「付費訂閱國內平台」，而「訂價合理可接受」是付費訂閱的主要因素。另外，有超過4成的用戶因「價格、習慣、內容」3大因素，做為選擇「國內平台偏好」的考量。

中華電信透過新聞稿指出，以廣大客戶基礎結合全業務服務，推出多元化內容與價格策略，以技術開發自主平台與AI數據管理等原因，讓Hami Video成功獲得消費者青睞。

中華電指出，Hami Video提供AI小幫手，讓客戶用說的即可在上萬小時影片中找到喜歡的影片，並結盟內容商提供3萬小時的各式內容，針對運動客戶也提供4K、4D多視角、VR、AR等新科技觀賽體驗，為迎接7月的巴黎奧運，中華電規劃AR、超慢速視角等科技服務。

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此外，響應政府文化政策，中華電信去年10月率先宣布與文策院籌組「文化內容產業基金」，號召各產業發掘台灣影視音，創造文化內容IP生態圈，同時也進軍國際，與日本東京電視台跨國合製戲劇。

中華電指出，未來將持續廣結盟，帶動國內影視產業發展，讓內容、平台、客戶、產業形成正向循環，共同推動OTT成長，持續打造台流（T-Content）躍上國際。（編輯：張均懋）1130516