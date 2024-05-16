菲船前進黃岩島挑戰主權 中：現場管制非法聚集

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（中央社台北16日電）針對菲律賓民間團體發動多艘船隻駛往黃岩島海域，今天並向當地菲國漁船運送補給，央視新聞報導指這些船隻「非法聚集」，中國海警除「加強現場監視取證」外，對菲方聚集船隻進行「現場管制」。

央視新聞今天報導聲稱，菲律賓多艘船隻今天在黃岩島鄰近海域「非法聚集」，開展「與正常漁業生產作業無關」的活動，中國海警「加強現場監視取證」。

報導宣稱，菲律賓民間組織多艘船隻在黃岩島以東海域60海里左右處「非法聚集」，進行拍照攝影，菲國公務船為其伴航並「充當保鏢」。

這項報導提到，菲方在現場透過下網捕魚作業、展示旗幟等方式「作秀」，中國海警「依法對菲方『非法聚集』船隻進行『現場管制』」。

在此之前，中國外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會上聲稱，中方2016年就菲律賓少量小型漁船在黃岩島附近海域正常捕魚活動「作出善意的安排」，同時依法對菲國漁民相關活動「進行管理和監督」。

他又說，如果菲方「濫用中方的善意，侵犯中國領土主權和管轄權」，中方將依法維權反制，相關責任和後果完全由菲方承擔。（編輯：邱國強/謝怡璇）1130516