三星Q1營業利潤增近10倍 預期下半年AI需求強勁

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（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國科技公司三星電子（Samsung Electronics）今天表示，第一季營業利潤激增近10倍，且預計今年下半年人工智慧（AI）需求將保持強勁，推動記憶體晶片和科技裝置銷售。

綜合法新社和路透社報導，由於AI蓬勃發展，記憶體晶片價格從嚴重低迷中猛漲，三星第一季記憶體晶片銷售較去年同期成長近一倍。

三星在聲明中表示：「儘管總體經濟趨勢和地緣政治問題持續帶來波動，但預計2024年下半年，主要在生成式AI相關需求維持強勁的帶動下，業務狀況將保持樂觀。」

這家全球最大記憶體晶片和電視製造商表示，1月至3月營業利潤從去年同期的6400億韓元增至6.6兆韓元（約新台幣1600億元）。

這與三星本月稍早預估的6.6兆韓元相符，這是自2022年第3季以來的最高營業利潤。

金融數據公司Yonhap Infomax進行的調查顯示，三星淨利為6.75兆韓元，超出市場預期，先前市場預估4.99兆韓元。

三星表示，第一季營收成長13%，來到71.9兆韓元，其中記憶體晶片營收成長96%，達到17.49兆韓元。

晶片業務一向是三星的搖錢樹，曾占三星營業利潤的2/3；今年第一季轉虧為盈，獲利1.91兆韓元，去年同期則虧損4.58兆韓元。

三星記憶體晶片業務自2022年第3季以來首次獲利，原因是客戶預期未來價格將進一步上漲而購買晶片，加上記憶體晶片出貨量超出市場預期。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1130430