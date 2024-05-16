批美肆意加徵關稅 北京稱提嚴正交涉

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（中央社台北16日電）美國日前宣布將進一步提高中國進口電動汽車等產品的關稅。日前表態捍衛中方權益的中國商務部今天表示，中方對此堅決反對，已對此向美方提出嚴正交涉。

澎湃新聞報導，中國商務部發言人何亞東下午在例行記者會回應媒體時表示，「對近期美方肆意提高對華301關稅的錯誤行徑，中方堅決反對並已嚴正交涉」。中方將採取必要措施，堅決捍衛自身權益。

何亞東並重申，中方堅決反對各種形式的貿易保護主義，將採取一切必要措施捍衛自身權益。

美國14日發布對中國加徵301關稅4年期複審結果，宣布在原有對中國301關稅基礎上，進一步提高對中國進口的電動汽車、鋰電池、太陽能電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產品關稅，其中電動車稅率預計增至100%。

此外，針對中國清潔能源產品產能過剩問題，何亞東指出，所謂「產能過剩論」有違常理及常識，毫無道理；不能因為一國的產能超過需求，就貼上「產能過剩論」的標籤。

他強調，中國產業補貼政策合理合規，不存在世界貿易組織（WHO）的禁止性補貼。

何亞東說，所謂產能過剩，過剩的不是產能而是「焦慮」，部分國家通過「扣帽子、貼標籤」只會妨礙合作，是典型的「雙標」。中國將堅定支持貿易投資便利化，堅決反對貿易保護主義，將採取有力措施，捍衛自身合法權益。（編輯：周慧盈/邱國強）1130516