美對中加徵關稅 王毅稱為維護單極霸權失去理智

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（中央社台北16日電）美國14日宣布對中國進口商品加徵高額關稅。中國外交部長王毅15日表示，美國為維護自身的單極霸權，已失去理智，且會進一步破壞國際產供鏈的正常運轉。

據央視新聞報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）舉行第5次中巴外長戰略對話後共同會見記者，回應美國近期對中國加徵高額關稅問題。

王毅表示，美國頻繁對中國施加單邊制裁，濫用301關稅，「近乎瘋狂地打壓中國的正常經貿科技活動，這是當今世界上最典型的霸道霸凌！」

他指出，美國一些人為維護自己的單極霸權，已經到了失去理智的程度。美方不擇手段打壓中國，並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信，亂了方寸，會對國際產供鏈的正常運轉造成進一步破壞。

王毅稱，「美國單邊行徑和保護主義違背時代發展潮流，必將被歷史車輪碾碎。在全球經濟復甦的關鍵時刻，國際社會應當正告美方，不要再給世界製造新的麻煩了。」

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他說，美國301關稅違背世貿規則，是違反國際法的行為，指美國作為世貿組織的創立者之一，不僅不願當好表率，反而帶頭違規，不僅不糾正錯誤，反而錯上加錯。

美國白宮在當地時間14日表示，將對價值180億美元（約新台幣5825億元）從中國進口的商品加徵關稅，包括電動車、電池、鋼、關鍵礦物等戰略產業。電動車關稅稅率預計於今年增至原來的4倍，來到100%；半導體關稅稅率則將於明年底前從25%增至50%。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1130516