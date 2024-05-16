殯葬業者涉恐嚇索財殯儀館員工 3人遭羈押禁見

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）紀姓殯葬業者等人涉嫌在收取火化證明書過程中，恐嚇新北市殯葬處員工，得手360萬元。警方依組織犯罪防制條例及恐嚇取財罪移送，檢方今天表示，聲請羈押禁見紀男等3人獲准。

紀姓殯葬業者等人，獲悉新北市立殯儀館火化場、遺體冷藏室人員疑收賄，涉嫌威脅館員要抽成，否則將告發或檢舉。新北檢15日指揮新北市警局刑警大隊約談紀男等被告與證人。

警方表示，57歲的紀嫌涉嫌在收取火化證明書過程中，恐嚇殯葬處員工交付款項，於民國109年2月起，至112年2月止，共收取約新台幣360萬元不法所得。

警方說，紀嫌等人涉嫌組織犯罪防制條例及恐嚇取財罪，於15日清晨執行拘提、搜索行動，拘提5名犯罪嫌疑人到案，並至犯嫌住處、辦公室搜索查扣手機、帳冊、現金等證物。詢問後，移送新北地檢署偵辦。

新北地檢署檢察官許宏緯今年2月間，偵辦市立殯儀館火化場、遺體冷藏室時任約僱或臨時人員涉收賄，循線追查發現紀嫌得知此事後，以此為把柄要脅抽成，否則將檢舉、告發。

檢方今天表示，複訊後，聲請羈押禁見紀姓被告等3人，獲法院裁准；另2名被告諭令以新台幣10萬、3萬交保。（編輯：張銘坤）1130516