數位部成立後量子資安產業聯盟 3主軸推動業務

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（中央社記者蘇思云台北16日電）數位部數位產業署今天宣布，攜手公協會與資安、晶片等業者成立後量子資安產業聯盟，透過晶片研發、應用檢測與推廣3大主軸，抵禦未來量子電腦的攻擊，聯盟未來也持續向金融、醫療、交通場域業者進行推廣。

近年量子運算快速發展，傳統加密技術已證實可被量子電腦破解，網路通訊加密或普遍使用的晶片卡都可能產生資安風險，影響遍及政府憑證、金融交易、醫療隱私、物聯網等領域，因此衍生後量子時代的資安問題。

數位部數位產業署今天發布新聞稿，為推動研發能抵禦未來量子電腦攻擊的後量子密碼技術，協同聯盟召集人李維斌及副召集人逄愛君，催生後量子資安產業聯盟（PQC Cybersecurity Industry Alliance, 簡稱PQC-CIA），凝聚國內後量子資安產業研發能量，希望透過聯盟整合，推動矽智財創新與國際市場拓展，提高台灣資安競爭力。

數產署攜手業者今天成立後量子資安產業聯盟，並舉辦聯盟啟動儀式。數產署指出，聯盟主要包含晶片研發、應用檢測與推廣培訓3大推動主軸，廣邀國內外產官學研代表共同參與，舉辦後量子應用推廣活動，像是北、中、南後量子資安人才培訓等課程。

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數產署官員說明，聯盟包括技術端業者、也有應用端廠商，初期專注在技術交流、讓更多人了解技術，後續也規劃持續向金融、醫療、交通場域業者進行推廣，並透過聯盟推動後量子資安相關產業發展。

根據數產署資料，聯盟目前包含台灣資訊安全協會、台灣車聯網產業協會、台灣FIDO聯盟、台灣RISC-V聯盟、中華民國資訊安全學會等公協會，也包含鴻海研究院、威宏科技、智能資安、銓安智慧科技、帝濶智慧科技、全濠科技、神盾科技、偉康科技、晶心科技、池安量子等業者。（編輯：黃國倫）1130516