竹市1至3月10件交通死亡案 違規過馬路居多

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市政府指出，今年1至3月竹市共有10件交通死亡事故，分析發現以高齡者在清晨或夜間，且違規穿越道路者為多，經延長號誌時間等多項改善措施後，4月已無死亡事故。

新竹市政府交通處今天發布新聞稿表示，新竹市民國112年交通事故死亡人數共計46人，較111年減少，在行人事故方面也有下降，顯見推動道路安全作為的成效。

今年1至3月新竹市共有10件交通死亡事故，交通處表示，經與新竹市警察局分析事故原因，以高齡者在清晨或夜間，且違規穿越道路者為多。

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交通處表示，經研議改善方案，包括在特定道路將號誌運作時間從上午7時提前至5時、晚上延長至10時，也在離峰時段中斷號誌連鎖，同時針對行人易違規穿越道路地點加裝欄杆或加密植栽，避免民眾穿越發生事故，未來也會在各路口行穿線上面增加照明，讓駕駛人更容易看見行人。

交通處表示，經多項改善後，今年4月無交通死亡事故，相關改善措施初見成效，未來會持續向中央爭取經費補助，推動通學步道及路口改善，提升行車與行人安全。（編輯：張銘坤）1130516