和平島王爺海上遊江 登錄基隆民俗無形文化資產

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市社靈廟三府王爺海上游江儀式，王船不燒不送是少見可以下水航行的王船，經基隆市無形文化資產審議會審查，近日以「和平島王爺海上遊江」名稱登錄為民俗無形文化資產。

根據基隆市文化局公告，登錄理由為和平島社靈廟三府王爺出巡繞境由來至少已有百年歷史，深得境內民眾認同，具可追溯歷史脈絡，顯現持續累積與發展軌跡，其次，居民繳交緣金、志工協助籌備小組、新移入年輕世代參與，均展現民間高度認同，並持續自主、自發參與等。

文史工作者尹德根今天指出，社靈廟又稱三府王爺廟，和平島居民稱「王爺公廟」，相傳200多年前有王爺神像隨船漂流至和平島，民眾搭建草屋奉祀，1917年遷到現址建廟，主祀林、溫、傅3名王爺，經研究調查發現，日治時期新聞報導中，即出現王船於農曆6月15日王爺聖誕期間遊江紀錄，距今已超過百年歷史。

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尹德根表示，早年社靈廟都在海上遶境，祈求漁民海上作業平安、漁獲滿載而歸，因基隆港發展後商船眾多，於1975年一度中斷，改由陸上出巡，2010年再度恢復海上游江傳統。

尹德根表示，今年的海上游江活動將於7月14日一早從和平島正濱漁港出發，由王船率領漁船船隊遊港繞境，經深澳漁港、八斗子後，下午抵達基隆港小艇碼頭，接著返回社靈廟，有意願參與海上游江登船遊覽的民眾，可洽詢基隆市平寮社區發展協會。（編輯：方沛清）1130516