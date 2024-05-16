東芝最多削減4000人 3年後營業利潤目標3800億日圓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京16日綜合外電報導）日本東芝公司今天公布以2026年度作為最終年度的中期經營計畫，預計將推動最多削減4000名員工的結構改革，並以2026年度達成2023年度9.5倍的3800億日圓營業利潤作為目標。

日本經濟新聞報導，電機製造商東芝（Toshiba）從2015年爆發會計醜聞以來，一直處於經營混亂狀態，現在希望透過建立強有力的經營體制，來打造再度成長的基礎。

東芝社長島田太郎在今天舉行的記者會上說，面對下一個100年，必須轉變成社會所需要的企業，「在最適當的經營體制下全力以赴，勢必要讓公司成為成長型企業」。

中期經營計畫揭示2026年度營業額目標為3兆7500億日圓，較2025年度增加14%。透過提供優退及協助轉職等方式，最多將削減4000名員工，這相當於東芝國內員工總數的6%。

日本放送協會（NHK）報導，股票下市並實施新經營體制的東芝今天公布2023年度集團整體決算，由於營業額較前年度減少2%為3兆2858億日圓，最終虧損約748億日圓。（譯者：黃名璽）1130516