巴西國會友台小組致函WHO 聲援台灣參與世衛大會

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）巴西聯邦眾議院友台小組今天連署致函世界衛生組織秘書長譚德塞，呼籲邀請台灣出席第77屆世界衛生大會（WHA）。

巴西眾議院友台小組主席阿瑪拉（Junio Amaral）今天偕同主要成員領銜連署，代表友台小組全體212位眾議員致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

駐巴西代表廖志賢表示，藉由該聯名函，212位巴西聯邦眾議員共同呼籲世界衛生組織應以維護公平和包容原則應對全球健康的挑戰，促進國際間更緊密合作，攜手促進全民健康福祉。

函中說明台灣在疫情初期迅速果斷應對，積極與國際夥伴分享資訊，以公開透明方式取得國際社會信任。世界衛生組織應正視全球主要國家，包括G7外長會議聯合聲明支持台灣有意義參與WHA，邀請台灣參加WHA及所有相關技術會議，讓全球公衛合作架構更為完整。

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廖志賢表示，巴西國會議員近年聲援台灣參與WHA數量由2022年71位，2023年81位，至2024年達212位，足見台灣有意義參與WHA議題，在友邦及理念相近國家與G7外長會議等均以高聲量呼籲WHO正視下，持續獲得巴西國會友人高度關注及力挺。

此次巴西國會友人以歷年最高的挺台動能發表聲明，敦促WHO應保持更開放的態度和彈性，秉持專業及包容原則，主動並務實邀請台灣參加WHA及參與WHO主辦的會議、活動和機制，包括協商中的WHO「大流行病協定」，得與世界各國攜手，共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。（編輯：陳慧萍）1130517