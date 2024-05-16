屏東女子失控持刀砍傷陌生人 奪車逃逸又毀民宅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）屏東縣內埔鄉日前發生一起追砍案件，吳姓女子揮刀砍傷陌生男子後奪車逃逸，男子左胸遭劃傷無生命危險。警方獲報追捕中，得知吳女又侵入別間住家，最後將她逮捕，全案依違反刑法殺人未遂等罪嫌移請地檢署偵辦。

內埔警分局今天新聞稿指出，被害男子13日於住家前準備開車上班時，突見1名陌生女子持刀靠近揮砍，男子跑進住家躲避，但左胸仍遭受刀傷，女子隨即駕駛男子未熄火車輛逃離現場。救護車人員到場檢視後將男子送往署立屏東醫院，經診治無生命危險且意識清楚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內埔警分局表示，警方追捕過程中，又接獲民眾報案稱有1名陌生女子開車衝撞住家庭院，警方立即趕赴現場搜尋，當天下午5時50分於附近墳墓查緝涉案的43歲吳女到案。

內埔警分局說，初步調查吳女近期不斷遭人騷擾及辱罵，一時情緒失控而持刀至路上行走，見陌生男子站在路上，誤以為男子是騷擾及辱罵她的人，因此持刀傷害。全案依違反刑法殺人未遂，無故侵入住宅及毀損等罪嫌移請屏東地檢署偵辦，經檢察官聲押獲准。（編輯：黃世雅）1130516