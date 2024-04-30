國際刑事法院考慮祭逮捕令 美挺以色列反對調查

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）有報導指出，以色列官員擔心國際刑事法院可能對以國總理尼坦雅胡等官員與哈瑪斯領導人發出逮捕令之際，美國今天表示，反對國際刑事法院對以色列在加薩的行為進行調查。

根據報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在週末的電話會議中向美國總統拜登提出這個問題。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在簡報會上說：「我們對國際刑事法院（ICC）的調查非常清楚，我們並不支持，且不相信他們有管轄權。」

「紐約時報」（The New York Times）報導，以色列官員表示，尼坦雅胡本人可能也在逮捕令名單之列，法院也考慮對哈瑪斯（Hamas）領導人發出逮捕令。

尚皮耶不願證實新聞媒體Axios的報導，即尼坦雅胡28日與拜登通話時，要求阻止國際刑事法院向以色列官員發出逮捕令。

她還說：「這次通話的主要焦點顯然是人質協議和停火，以及向加薩提供人道主義援助。」

對於報導指華府已向國際刑事法院發出警告，發出任何逮捕令都可能破壞以哈之間達成停火和人質協議努力，尚皮耶也拒絕置評。

國際刑事法院尚未對這些報導置評。但許多以色列官員最近幾天表示，法院對以色列採取任何行動的嘗試都「令人無法接受」。

尼坦雅胡26日在社群媒體X上表示：「在我的領導下，以色列永遠不會接受國際刑事法院損害其基本自衛權的任何企圖。雖然國際刑事法院不會影響以色列的行動，但將開創危險的先例，威脅到所有打擊野蠻恐怖主義和恣意侵略的民主國家的士兵和官員。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1130430