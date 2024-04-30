鋒面下午起接近降雨漸增 金馬低雲霧東南部焚風
2024/4/30 08:10（4/30 08:27 更新）
（中央社台北30日電）中央氣象署表示，今天上半天各地大多仍為多雲到晴，下午起鋒面接近，水氣增多，降雨機率逐漸提高。
配合午後熱力作用，中部以北、宜花地區及其他山區將有局部短暫陣雨或雷雨，其中東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也會有零星降雨，請注意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用。
各地高溫普遍為攝氏32至34度，南部近山區及東南部地區可能來到36度左右，東南部有焚風發生的機率，戶外活動請多補充水分。
金門、馬祖容易有低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊；北部沿海空曠地區及馬祖、蘭嶼、綠島易有較強陣風，海邊活動請多注意。
近期餘震頻繁加上多日降雨，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天另一鋒面接近，環境風場為偏南風至西南風，雲嘉南以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；詳查環境部網頁。（編輯：張銘坤）1130430
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