115學年申請入學 近半校系不看數學、3成參採數A

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（中央社記者許秩維台北30日電）大學招聯會今天公布115學年各招生管道校系參採數學考科情形，申請入學管道有622個系組參採數A，約占3成，4成8校系不參採數學考科。

大學招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，基於大學專業課程銜接及選才需求，招聯會常委會決議從114學年起將「數學乙」納入分科測驗考科。

為提供目前高一生了解大學參採的數學考科，作為未來升高二後選修數學的規劃方向，大學招聯會今天公布115學年「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，從招聯會首頁點選查詢系統即可查詢校系於各招生管道使用的數學考科，包括學測數學A、學測數學B、分科測驗數學甲、分科測驗數學乙等4考科。

根據招聯會統計，115學年繁星推薦管道有553個系組參採數A，248個系組參採數B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有119個系組，另有828個系組不參採數學。

申請入學方面，招聯會提到，有622個系組參採數A，277個系組參採數B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有139個系組，有988個系組不參採數學。

招聯會表示，與114學年相比，115學年繁星推薦和申請入學招生管道使用數學考科情況沒有大幅差異，近半數系組不參採數學，參採數A的3成，參採數B的近1成5，其餘約5%系組則參採數A或數B其中任一科皆可。

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至於分發入學管道，招聯會統計，115學年有73個系組參採數A，158個系組參採數B，455個系組參採數甲，143個系組參採數乙，參採數A+數乙有1個系組，參採數B+數乙有1個系組，數A或數B進行招生分組或擇一檢定有77個系組，使用數A或數B並採計數乙則有4個系組，還有888個系組不參採數學，而使用分科測驗數乙的149個校系組中，以財經、資訊、商管學群居多，約占7成。（編輯：張銘坤）1130430