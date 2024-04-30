早安世界》日圓失守160大關後遽升 疑日本政府及日銀進場干預
日圓失守160大關後遽升 疑日本政府及日銀進場干預
日圓兌美元29日上午摜破160大關，創34年新低，台灣哈日族因此迎來0.20超甜換匯價位。日本銀行上週決定維持貨幣政策不變，而美國通膨復燃可能使聯準會延後降息，加劇日圓貶勢。不過，下午日圓一口氣升值至1美元兌155日圓，市場謠傳可能日本政府和日銀終於出手干預，日本財務省財務官神田真人回應「不予置評」。（看完整報導）
台指期列窄基指數有前例 專家：不影響台積電期貨
台股29日在台積電等權值股帶領下，指數開高走高，終場大漲375.01點，收在20495.52點，台積電收795元最高點，漲13元。由於台積電占台股市值比重在3個月內有45個交易日超過3成，市場預料最快29日可能達到「窄基指數」門檻，恐導致美系外資無法交易台指期。專家分析，2021年4月已有前例，交易限制不會立即生效，且符合合格機構投資人條件的美國投資機構仍可交易台指期貨。（看完整報導）
台南正副議長選舉涉賄案10被告均無罪 南院：舉證不足
台南市正副議長選舉涉賄案經1年多時間審理，台南地方法院29日下午宣判，議長邱莉莉、副議長林志展、前民進黨中執委郭再欽等10人無罪，理由是檢方舉證不足，證人證詞反覆，全案得上訴。邱莉莉感謝司法還她清白，受訪時情緒相當激動，一度哽咽無法言語。（看完整報導）
彭博：美國務院成立8人小組 助盟友對抗中國經濟脅迫
彭博報導，美國國務院為協助各國因應中國經濟脅迫，成立了8人小組，由國務院次卿費南德茲辦公室的中國政策協調員哈特率領，運作類似顧問公司，專門在北京以經貿手段回應政治爭端時，提供盟友協助，已有十多個亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲其他國家，諮詢應如何準備或減輕來自中國的經濟壓力。（看完整報導）
分析：歐洲頻曝光間諜案 凸顯立場轉變對中國不再天真
歐洲上週驚傳3起中國間諜案，當中6人被控，其中2人在英國、4人在德國。情報專家認為，歐洲僅觸及問題表面，中國除了在人力資源方面的行動，國家安全部和軍事情報部門的技術偵察品質也持續進步。在中共領導人習近平訪歐前夕，德國、英國與瑞典相繼曝光間諜案，研究中國問題的專家分析，這並非表明中國政府正在加強間諜活動，而是歐洲國家加大回應中國間諜活動的力度。（看完整報導）
重鬱症用藥忻樂膠囊現致癌不純物 6萬顆限期回收
食藥署29日公布，治療重鬱症的「忻樂膠囊30毫克」，加拿大藥廠安定性試驗發現亞硝胺類致癌不純物含量超出可接受限量值，台灣有1批與問題藥品相同批號產品，銷售數量共計600瓶，大約6萬錠膠囊劑藥品，限期今年5月17日前完成回收作業。（看完整報導）
漢來海港巨蛋店食安疑慮52人就醫 業者：依查明結果負責
高雄漢來海港巨蛋店發生民眾用餐後腹瀉，截至29日上午累積52人就醫，衛生局指出，疑有風險用餐時段從包含26日下午茶、晚餐，再擴及27日中午，相關疫調及採檢檢體樣本正進行微生物培養檢驗中。漢來發布聲明表示，原因尚待衛生單位調查釐清，會依查明結果負起相關責任及啟動保險理賠申請，29日、30日自主暫停對外營業。（看完整報導）
今天鋒面接近 明起連2天全台有雨
氣象署表示，30日白天各地多雲到晴、溫暖穩定，但隨著鋒面接近，愈晚降雨愈明顯，入夜後預估大台北山區、東北部地區有局部較大雨勢發生。5月1日及2日受鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣天氣轉涼，從清晨約24度一路下滑至晚間約20度，全台都可能降雨，局部地區有較大雨勢。（看完整報導）
交通微罪不開放檢舉最快6月上路 未戴安全帽、人行道違停等除外
立法院交通委員會29日初審通過道路交通管理處罰條例修正草案，限縮民眾檢舉交通違規項目，但仍開放檢舉騎機車未戴安全帽、人行道及行穿線違停、占用身障專用車位等重點項目。該修正草案旨在平衡道路安全與減少民怨，並將違規記點限縮為警察當場攔檢確認駕駛人身分後才納入，同時放寬道路交通安全講習扣抵違規點數規定。若立法院本會期三讀通過，新規定最快於6月生效。（看完整報導）
家庭財富差距倍數擴大至66.9倍 主計總處：分配較其他國家均衡
主計總處睽違30年，29日再次公布台灣110年的家庭財富分配統計，五等分位的家庭財富差距倍數擴大至66.9倍，台灣家庭財富吉尼係數則為0.606，顯示財富分配不均情況有所擴大，但相較於其他國家，台灣的財富分配仍較為均勻。而台灣家庭平均財富為1638萬元，但中位數僅894萬元，主計總處表示，反映出財富分配的不均，但這是高度自由經濟發展地區的必然現象。（看完整報導）
開箱老照片》跟著三毛去流浪
1980年4月30日作家三毛（原名陳平）搭機赴西班牙。三毛自1976年第一本著作「撒哈拉的故事」問世後，陸續創作「稻草人手記」、「哭泣的駱駝」等10多部作品，包括電影劇本「滾滾紅塵」。由於三毛背著行囊浪跡天涯，充滿冒險與浪漫，題材新鮮、文字生動幽默、情感豐富，受到很多讀者喜愛，當時在華文世界引發「三毛熱」。（看完整報導）
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- 早安世界》日圓失守160大關後遽升 疑日本政府及日銀進場干預2024/04/30 07:22
- 2024/04/29 07:12
- 2024/04/28 07:07
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