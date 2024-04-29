彭博：美國務院成立8人小組 助盟友對抗中國經濟脅迫

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）彭博報導，美國國務院為協助各國因應中國經濟脅迫，成立了一個8人小組，已接受十多國諮詢如何準備或減輕來自中國的經濟壓力。

當韓國決定設置美國反彈道飛彈系統時，中國觀光客突然不來了。在澳洲指責北京干預國內政治並追究COVID-19（2019冠狀病毒疾病）源頭後，中國不再採購澳洲煤炭、葡萄酒和牛肉。

等到北京因立陶宛2021年允許台灣在當地以「台灣」為名設立代表處，而企圖懲罰立陶宛時，美國開始出手干預。

這件事的重要結果之一是，美國國務院內部成立一個團隊，專門在北京以經貿手段回應政治爭端時提供協助，美國及其盟友認為這種手法是經濟脅迫。負責這項計畫的美國官員說，各方對這類協助的需求很龐大。

主管經濟成長與環境事務的國務次卿費南德茲（Jose Fernandez）在一場訪問中說：「各國都來了，許多國家都說，『我們想要立陶宛的待遇』。」他指的是美國提供給立陶宛的貿易融資、採購協議和市場准入的方案。

不願具名的知情人士說，從那時開始，就有十多個亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲其他國家，諮詢應如何準備或減輕來自中國的經濟壓力。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）說，北京「利用經濟影響力來利誘或孤立一些國家」。美國國務院正為菲國農業在北京抵制的情況下，就潛在新出口市場和其他支援提供建議。相關措施可能包括在菲律賓設置冷藏設施，萬一農產品遭中國抵制時可以存放。

美國國務院這個8人小組的非正式名稱為「事務所」（firm），由費南德茲辦公室的中國政策協調員哈特（Melanie Hart）率領，運作類似顧問公司。

知情人士說，這個小組為「客戶」提供的初步行動之一，是由國務院經濟專家分析當事國對中國的貿易脆弱程度，然後找出協助出口市場多樣化的方法，若當事國要求，美方也會公開表達支持。這個小組還推演了對北京的不同因應方式。

曾任美國貿易談判官員的亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長柯特勒（Wendy Cutler）認為，促成這項策略的因素之一，是承認美國沒有在中國企圖脅迫韓國或澳洲時向這兩國展現足夠的支持。

費南德茲說：「我們認為舊事重演，且是時候阻止了。」至於有人認為美國過去做得不夠的看法，他說：「我想這樣的批評沒有錯。」

美國政府同樣在外交事務上利用經濟影響力，中國也反控華府「經濟脅迫」。美國愈來愈常在雙方競爭過程中試圖動用經濟和貿易工具，包括制裁、關稅和出口管制，推廣「友岸外包」（friendshoring）來強化供應鏈，並加強審查投資和資料流動。

中國外交部沒有答覆包括針對立陶宛的經濟脅迫相關指控等問題。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在一場訪問中讚揚美國和七大工業國集團（G7）其他成員的支持，認為這釋出了一個強烈訊號，「我認為最大的援助是在政治上，因為在大部分案例中，這是政治問題」。

他也提醒其他國家留意，「我100%肯定立陶宛不會是最後一個案例…如果貴國依賴（中國），要知道這有可能成為一種武器，最有可能的情況是總有一天會變成一種武器」。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1130429