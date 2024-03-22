權利回復基金會通過92件申請 賠償金額逾2億元

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（中央社記者陳俊華台北22日電）權利回復基金會表示，今天舉行的董事及監察人會議中，全體董監事通過90件賠償金申請案，以及1件財產所有權被剝奪金錢賠償案、1件財產原物返還案，總賠償金額超過新台幣2億元。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會透過新聞稿指出，就威權統治時期國家不法行為致生命或人身自由受侵害申請案，案件處理數超過7成，截至這次董事會，累計受理1982件申請案，其中1516件通過賠償、另有45件撤回申請、41件駁回，駁回案件多數為申請人不符申請資格或要件。

基金會表示，就財產所有權被剝奪的權利回復案件，這次董事會核定逾700萬元，財產案累計賠償總額超過2億元。

基金會說明，目前共受理236件財產所有權被剝奪案件，8件已通過賠償，另有37件撤回申請、109件駁回，駁回案件多數為判決未宣告沒收，或者有宣告沒收但後來經國防部准免沒收等，依現有資料查無財產所有權有因國家不法行為遭剝奪情事。

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基金會提到，統計名譽回復證書申請案，案件通過數超過7成，截至這次董事會，累計受理2471件名譽回復證書申請案，現已通過核發2367件，另有15件撤回申請、45件駁回。

基金會強調，將持續推進權利回復相關業務，各申請案還在進行後續執行作業或調查中，民眾如欲查詢案件進度或相關資訊，請致電專線02-8173-5000或洽官方網站、臉書社群粉絲專頁。（編輯：張若瑤）1130322