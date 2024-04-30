開箱老照片》跟著三毛去流浪

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（中央社網站）1980年（民國69年）4月30日：作家三毛（原名陳平），搭機赴西班牙。

三毛最早在「現代文學」發表作品，與一生摯愛荷西在撒哈拉沙漠結婚後，開始寫下了一系列「沙漠故事」，為讀者打開了一扇看世界的窗，從此登上暢銷作家之列。

三毛自1976年第一本著作「撒哈拉的故事」問世後，陸續創作「稻草人手記」、「哭泣的駱駝」等10多部作品，包括電影劇本「滾滾紅塵」，歌曲夢田、橄欖樹等，也翻譯漫畫「娃娃看天下」。

由於三毛背著行囊浪跡天涯，充滿冒險與浪漫，題材新鮮、文字生動幽默、情感豐富，受到很多讀者喜愛，當時在華文世界引發「三毛熱」。

1991年三毛在醫院過世，享年48歲。

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