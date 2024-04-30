美股4大指數收漲 法人：台股拚站穩月線

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（中央社記者江明晏台北30日電）美股4大指數今天收漲，台股29日大漲375.01點，收在20495.52點，回到月線之上，法人分析，台股目前仍視為高檔下挫後的反彈，電子股成交金額占比要逾7成，才能帶動台股持續站穩月線20239點位置。

儘管投資人認為美國聯邦準備理事會（Fed）將維持高利率更長一段時間，但表現強勁的企業財報季支撐市場，華爾街股市4大指數今天全部收漲；特斯拉大漲超過15%，台積電ADR漲0.14%、收138.50美元。

台股29日在台積電等權值股帶領下，傳產、金融股同步走強，指數開高走高，終場大漲375.01點，收在20495.52點，回到月線之上。

三大法人合計買超421.93億元；其中，自營商買超41.18億元，投信買超38.37億元，外資及陸資買超342.38億元。

法人分析，台股先前自高點下挫，除了受中東地緣政治影響外，美國聯準會（Fed）延後降息也是重要因素，目前仍視為高檔下挫後的反彈，近期台股波動加劇，即使29日大盤收復月線，後續電子類股的成交金額占比須提升至7成以上，才能透過大型電子股領軍，帶動台股持續站穩月線位置。（編輯：張均懋）1130430