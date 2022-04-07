更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠
運動

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土431例分布18縣市 中症增4例
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭73/300

澳洲再制裁67俄羅斯人 奧地利驅逐4俄外交官

2022/4/7 20:53（4/7 21:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澳洲外交部長潘恩7日表示，澳洲將再對67名俄羅斯人實施金融制裁和旅遊禁令。（圖取自facebook.com/SenatorMarisePayne）
澳洲外交部長潘恩7日表示，澳洲將再對67名俄羅斯人實施金融制裁和旅遊禁令。（圖取自facebook.com/SenatorMarisePayne）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天表示，澳洲將再對67名俄羅斯人實施金融制裁和旅遊禁令。此外，奧地利政府也宣布驅逐4名俄羅斯外交官。

路透社報導，潘恩抵達北大西洋公約組織（NATO）時告訴媒體：「今天，我宣布再對67名俄羅斯精英和寡頭施以制裁，這些人士和（俄羅斯總統）蒲亭關係密切，協助和支持蒲亭引發全球公憤的行徑。」

潘恩在之後發布的媒體新聞稿中表示，這份新名單「是在證據顯示俄羅斯在基輔附近的布查和其他城鎮犯下戰爭罪」之後提出。

潘恩表示，最新遭制裁的俄羅斯人士，包括俄國上將米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）和副總理格里戈連科（Dmitry Grigorenko）。

潘恩表示，澳洲目前制裁的俄羅斯個人和實體總計近600，其中包括俄羅斯的多數銀行，以及負責俄羅斯主權債券的所有實體。

此外，奧地利外交部長發言人今天表示，維也納將驅逐4名俄羅斯外交官，這4名俄國外交官從事與他們外交身分不符的行為。

奧地利加入歐盟國家驅逐俄國外交官的行列。和法國、義大利和德國等其他歐盟國家不同，奧地利外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg ）發言人並未表示，維也納因莫斯科入侵烏克蘭而驅逐俄外交官。

奧地利外長發言人發表簡短聲明說：「這（4）人行為不符合他們的外交身分。」這種說法通常用在指涉間諜行為。

由於歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe），以及聯合國機構如國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）和聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）設於維也納，包括俄羅斯在內的較大國家在維也納有三位大使：一位駐奧地利大使，一位駐聯合國機構大使，一位駐歐洲安全暨合作組織大使。

法新社報導，法國外交部長今天召見俄國大使，回應俄國駐巴黎大使館在社群平台推特（Twitter）上傳一張照片，宣稱照片顯示烏克蘭拍攝布查鎮平民遭屠殺的影片「佈景」。布查鎮平民遭屠殺引發全球公憤。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）推文表示：「回應俄國駐法大使館關於布查慘案的可憎挑釁溝通方式，我決定召見俄羅斯大使。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110407

延伸閱讀
歐盟會員國擬禁止俄羅斯煤炭進口 8月中全面實施加強施壓莫斯科 紐西蘭對俄國進口產品課35%關稅美國對俄羅斯祭新制裁 鎖定銀行及蒲亭兩女歐盟批俄國在烏克蘭犯戰爭罪 將鎖定化石燃料擴大制裁戰事恐持續數年 烏克蘭將獲得更新式武器支援俄羅斯攻擊烏克蘭彈藥庫 拜登簽法案禁俄能源進口烏克蘭：6月可望獲歐盟入會候選資格
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀