澳洲再制裁67俄羅斯人 奧地利驅逐4俄外交官

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澳洲外交部長潘恩7日表示，澳洲將再對67名俄羅斯人實施金融制裁和旅遊禁令。（圖取自facebook.com/SenatorMarisePayne）

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（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天表示，澳洲將再對67名俄羅斯人實施金融制裁和旅遊禁令。此外，奧地利政府也宣布驅逐4名俄羅斯外交官。

路透社報導，潘恩抵達北大西洋公約組織（NATO）時告訴媒體：「今天，我宣布再對67名俄羅斯精英和寡頭施以制裁，這些人士和（俄羅斯總統）蒲亭關係密切，協助和支持蒲亭引發全球公憤的行徑。」

潘恩在之後發布的媒體新聞稿中表示，這份新名單「是在證據顯示俄羅斯在基輔附近的布查和其他城鎮犯下戰爭罪」之後提出。

潘恩表示，最新遭制裁的俄羅斯人士，包括俄國上將米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）和副總理格里戈連科（Dmitry Grigorenko）。

潘恩表示，澳洲目前制裁的俄羅斯個人和實體總計近600，其中包括俄羅斯的多數銀行，以及負責俄羅斯主權債券的所有實體。

此外，奧地利外交部長發言人今天表示，維也納將驅逐4名俄羅斯外交官，這4名俄國外交官從事與他們外交身分不符的行為。

奧地利加入歐盟國家驅逐俄國外交官的行列。和法國、義大利和德國等其他歐盟國家不同，奧地利外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg ）發言人並未表示，維也納因莫斯科入侵烏克蘭而驅逐俄外交官。

奧地利外長發言人發表簡短聲明說：「這（4）人行為不符合他們的外交身分。」這種說法通常用在指涉間諜行為。

由於歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe），以及聯合國機構如國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）和聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）設於維也納，包括俄羅斯在內的較大國家在維也納有三位大使：一位駐奧地利大使，一位駐聯合國機構大使，一位駐歐洲安全暨合作組織大使。

法新社報導，法國外交部長今天召見俄國大使，回應俄國駐巴黎大使館在社群平台推特（Twitter）上傳一張照片，宣稱照片顯示烏克蘭拍攝布查鎮平民遭屠殺的影片「佈景」。布查鎮平民遭屠殺引發全球公憤。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）推文表示：「回應俄國駐法大使館關於布查慘案的可憎挑釁溝通方式，我決定召見俄羅斯大使。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110407