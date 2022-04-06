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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

加強施壓莫斯科 紐西蘭對俄國進口產品課35%關稅

2022/4/6 13:43（4/6 14:26 更新）
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紐西蘭貿易部長歐康納表示，對俄羅斯提高關稅是與國際社會的一致行動。（圖取自twitter.com/DamienOConnorMP）
紐西蘭貿易部長歐康納表示，對俄羅斯提高關稅是與國際社會的一致行動。（圖取自twitter.com/DamienOConnorMP）
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（中央社威靈頓6日綜合外電報導）紐西蘭今天宣布，將對所有俄羅斯進口產品課徵35%關稅，並擴大現有出口限制，納入「與俄國戰略產業密切相關的工業產品」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐西蘭貿易部長歐康納（Damien O'Connor）說：「提高關稅是與國際社會的一致行動，我們試圖向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政權施加壓力。」

他說：「這些貿易制裁，加上其他已採取的措施，是與烏克蘭和國際夥伴合作，盡一切可能施壓以迫使蒲亭政權停止敵對行動。」

根據紐西蘭外交部和貿易部聯合聲明，這些措施將於本月25日生效。

電信設備和引擎之類的工業產品將禁止出口。

紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）表示：「烏克蘭布查（Bucha）及其他地區平民遭殘酷殺害的影像和報導令人憎惡且應受譴責，紐西蘭會持續反制蒲亭無謂的侵略行為。」

馬胡塔說，紐西蘭呼籲俄羅斯為戰爭罪負起責任，並與其他41國共同支持國際刑事法院（ICC）追究。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110406

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