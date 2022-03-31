英國擴大制裁 矛頭指向俄14媒體人和軍方領導人

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（中央社倫敦31日綜合外電報導）英國今天宣布對俄國知名電視節目主持人和兩家俄國資助的媒體組織等「政治宣傳者」實施新制裁，指控他們散布有關入侵烏克蘭的「謊言和騙局」。

綜合法新社和路透社報導，英國針對俄國入侵烏克蘭，已經制裁了1000多名俄國和白俄羅斯個人與實體，這次再新增14個制裁對象。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）發表聲明說：「英國協助領導世界，揭發克里姆林宮的假消息，這次新一批制裁針對的是幫蒲亭（Vladimir Putin）傳播假新聞和假論述的無恥政治宣傳者。」

「我們會繼續實施更多制裁，對俄國加大壓力，確保蒲亭在烏克蘭落敗。一切都在考慮範圍內。」

英國制裁的對象有俄羅斯國防控制中心（National Defence Control Centre）負責人、上將米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）。英國外交部表示，米茲殷塞夫負責規劃、執行圍攻和轟炸烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）的行動，因此獲得「馬立波屠夫」的稱號。

受制裁者還有俄羅斯官方資助的今日俄羅斯電視台（RT）董事總經理尼科洛夫（Alexey Nikolov）、全俄國家電視廣播公司（Rossiya Television and Radio）知名新聞主播布里列夫（Sergey Brilev）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）總編阿尼西莫夫（Anton Anisimov）。

英國政府表示，國營媒體組織也直接受到制裁，包括今日俄羅斯電視台母公司TV-Novosti和衛星通訊社上級單位今日俄羅斯國際新聞社（Rossiya Segodnya）。

今日俄羅斯國際新聞社與今日俄羅斯電視台（RT）為不同的兩家媒體，但這兩家媒體不只名稱相近，連總編輯也是同一人，即西蒙尼揚（Margarita Simonyan）。

與俄國智庫戰略文化基金會（Strategic Culture Foundation）有關的7人，也在英國此波制裁之列。戰略文化基金會因為散布假消息，近期也遭澳洲制裁。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110331