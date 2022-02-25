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太平洋島國密克羅尼西亞 宣布與俄斷交

2022/2/25 18:34
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（中央社威靈頓25日綜合外電報導）太平洋島國密克羅尼西亞聯邦今天宣布，由於俄羅斯對烏克蘭發動攻擊「無庸置疑的邪惡」，因此與俄國斷交，並警告唯有在俄國展現人性之「愛」時，才會重啟雙邊關係。

法新社報導，僅有10萬多人口的密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia，FSM）首長表示，將與烏克蘭站在一起。烏克蘭已經宣布與俄羅斯斷交，並呼籲其他國家效法。

密克羅尼西亞聯邦與俄國在1999年正式建交，但俄國在當地沒有使館，兩國來往有限。

密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）展現與基輔當局團結一致，表示「兩國（俄國與密克羅尼西亞聯邦）的外交關係已經中止。」

他表示：「烏克蘭遭到俄羅斯聯邦狂暴且不正當地侵略。雖然這或許僅能帶來些許安慰，但密克羅尼西亞聯邦的人民和政府支持烏克蘭主權，支持你們存在的權利。」

帕努埃洛稱俄羅斯的攻擊「不正當且野蠻」，他的國家認為這是「無庸置疑的邪惡行徑，並予以最高形式的蔑視。」

他表示，只有在俄國對我們共同人性中的和平、友誼、合作和愛展現出可行承諾時，兩國才會恢復外交關係。

帕努埃洛也表示，他的人民對俄羅斯聯邦的人民沒有敵意。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110225

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