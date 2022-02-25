韓國配合國際經濟制裁俄羅斯 不考慮另加措施

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，各國強烈譴責並對俄國發起出口管制等經濟制裁。韓國政府表示支持國際制裁，並表明會配合國際制裁行動，但不考慮另外單獨追加制裁措施。

韓國總統文在寅24日表示，韓國將加入經濟制裁俄羅斯等國際社會的行動，但未明確說明韓國將採取的制裁措施。青瓦台與民溝通首席秘書朴洙賢今天接受媒體訪問說明，此番言論並不代表韓國考慮單獨對俄羅斯祭出制裁。

朴洙賢表示，當今世代並非獨自採取制裁就能達到效果，「美國與歐洲各國對俄羅斯進行制裁，與我們也相關，所以會自然而然地加入制裁行列」。

對於部分輿論批評韓國政府對制裁不積極，朴洙賢表示無法理解，他也說，韓俄貿易規模逐漸擴大，當地韓企與韓僑等都是政府必須考慮的因素。

韓國外交部24日也表明不會單獨對俄羅斯追加制裁。

隨著美國加大制裁力度，韓國半導體、汽車、電子產品等主要產業對俄出口及當地生產狀況預期都將大受影響。韓聯社引述半導體業界人士說法報導，半導體製品基礎設計多採用美國技術，三星電子、SK海力士等韓國半導體大廠也是如此，都會受到美國管制規定影響。

韓國半導體製品去年對俄出口額雖僅占整體的0.06%，但若筆電等使用半導體零件的電子產品受到管制，勢必間接影響半導體整體使用量。

汽車業則是因為部分車款使用美製車用晶片，可能受出口管制。據統計，韓國汽車及汽車零組件在整體對俄出口產品中分別占25.5%及15.1%。

韓國政府今天也為此召開相關部會會議，決定向受制裁措施影響的企業提供出口信保無減額延長等金融支援，必要時將提供最多2兆韓元的緊急金融支援計畫。（編輯：周永捷）1110225