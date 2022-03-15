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日本追加制裁 挺蒲亭俄富豪等17人資產被凍

2022/3/15 12:21（3/15 12:34 更新）
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（中央社東京15日綜合外電報導）因應俄羅斯入侵烏克蘭，日本政府內閣會議今天通過追加制裁，對象為支持俄羅斯總統蒲亭的富豪、國會議員等共17人。

日本富士新聞網（FNN）報導，日本實施制裁的對象，加上這17人後，包括蒲亭（Vladimir Putin）、白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）等人在內，總計達到80名個人及企業等25個團體。

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遭制裁對象不得動用在日本的資產，要由日本匯款給制裁對象必須先取得日本政府許可，實際上就是禁止其交易。

另外，日本放送協會（NHK）旗下的NHK World JAPAN國際電視台與廣播等節目，透過網路對全球播出，原有19種語言可供用戶選擇，昨天晚間新增烏克蘭語介面，除提供新聞報導，也為今後接納赴日烏克蘭難民預做準備，將刊登日本方面的援助資訊等。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110315

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