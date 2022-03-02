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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭66/300

蘋果加入抵制行列 在俄停售所有商品

2022/3/2 08:19（3/2 13:26 更新）
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蘋果公司（Apple）1日宣布暫停在俄羅斯所有商品的銷售。（圖取自Unsplash圖庫）
蘋果公司（Apple）1日宣布暫停在俄羅斯所有商品的銷售。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭引發的後果持續擴大，美國科技巨擘蘋果公司（Apple）今天宣布暫停在俄羅斯所有商品的銷售。

法新社報導，西方各國政府、運動組織和大型企業紛紛切斷與俄羅斯的連結，或對俄祭出嚴苛制裁，以國際社會力量譴責俄國對西鄰烏克蘭的攻擊。

蘋果發布聲明說：「我們已暫停在俄羅斯所有商品的銷售。上星期，我們停止了對該國銷售管道的所有出口。」

這家iPhone手機製造商同時宣布，Apple Pay等服務已受限，俄國國營媒體「今日俄羅斯」（RT）和「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）的新聞應用程式（App）也無法在俄國以外地區下載。

蘋果在聲明中說：「我們深為關切俄羅斯入侵烏克蘭一事，並與所有因這場暴力而受苦的民眾站在一起。」聲明還說：「我們支持各項人道行動，為這場持續延燒的難民危機提供援助。」

蘋果同時表示，為了烏克蘭公民安全著想，已經關閉蘋果地圖（Apple Maps）在烏克蘭的交通和即時路況功能。

聲明說：「我們持續評估局勢，並跟相關政府溝通我們所採取的各項行動。我們加入世界各地呼籲和平的行列。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110302

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