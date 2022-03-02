歐盟批准對白俄羅斯祭新制裁 懲罰助俄侵烏克蘭

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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）輪值主席國法國今天宣布，歐盟外交官已核准對白俄羅斯實施新一波制裁，以懲罰它在俄羅斯侵略烏克蘭時扮演支援角色。

歐盟主席國在推特（Twitter）表示，歐盟官員同意祭出新制裁，鎖定在俄羅斯攻打烏克蘭時扮演支援角色的白俄羅斯人。

根據主席國聲明，新制裁也瞄準白俄羅斯的一些產業，「尤其是木材、鋼鐵和鉀肥」。「這些措施將發布在歐盟公報，代表生效」，但聲明未指出確切發布時間。

路透社報導，歐盟先前為懲罰白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）2020年8月總統大選後鎮壓示威者，已採取一批制裁措施，包括禁止鉀肥和石油產品出口。

但外交官指出，白俄仍持續通過烏克蘭將鉀肥賣到歐盟，出口到歐洲的石油產品也增加。因此，部分新制裁措施預料會將現有限制的漏洞堵住。

歐盟官員本週曾表示，對明斯克（Minsk，白俄羅斯首都）的新制裁，目標之一是在既有制裁之外，阻止任何更多白俄羅斯貨品出口到歐盟。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110302