烏克蘭網軍出擊 鎖定破壞俄羅斯電力鐵路設施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）烏克蘭一個網路游擊隊作戰團體鎖定俄羅斯鐵路、電網等重要基礎建設，計畫發動數位破壞攻擊行動，反擊莫斯科的侵略行動。

路透社曾披露，烏克蘭國防部官員上週找上國內資訊安全專家奧雪夫（Yegor Aushev），希望他協助組織駭客小組，對抗俄羅斯。

奧雪夫指出，計畫發動的駭客攻擊行動將破壞任何協助將俄羅斯軍隊和武器送往烏克蘭的基礎建設。

奧雪夫告訴路透社：「將採取可阻止這場戰爭的任何行動，目標是讓這些武器無法運到我們國家。」

奧雪夫表示，他的駭客小組已經讓數十個俄羅斯政府和銀行機構網站當機或遭惡搞，有時會將網頁換上戰爭的暴力影像。他拒絕提供確切例子，擔心會被俄羅斯追蹤。

奧雪夫表示，他的駭客團體現在已增加到1000多人，成員除了烏克蘭人，還有其他國家的志工。

在奧雪夫招兵買馬的消息傳出後，白俄羅斯駭客組織Cyber Partisans自願對白俄羅斯鐵路公司（Belarusian Railways）發動攻擊，因為白俄鐵路被用來運送俄國軍隊。

彭博27日報導， Cyber Partisans讓白俄的鐵路運輸系統癱瘓，訂票網站也當機。

Cyber Partisans發言人告訴路透社記者，這些攻擊行動是他們發起，並證實他們現在和奧雪夫的駭客團體合作。

這名發言人表示，他們讓訂票系統當機後，乘客只能現場購買紙本車票才能搭車。她還對路透記者出示一張照片，上頭是一張手寫著售票日期的紙張。

她說：「我們和烏克蘭患難與共，他們不但是為自身的自由奮鬥，也包括我們的自由。沒有獨立的烏克蘭，白俄羅斯也將不保。」

路透無法證實這些對白俄羅斯鐵路運輸系統的攻擊行動。白俄鐵路公司的訂票網站1日下午當機。公司發言人未回覆路透社尋求評論的請求。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天告訴俄國媒體，俄羅斯駐各國大使館遭到來自烏克蘭的網路恐怖分子「網攻」。

奧雪夫表示，他的團隊除了對莫斯科發動反擊以外，也協助烏克蘭軍方追查入侵國內城鄉的俄羅斯祕密部隊。

他說，他的團隊發現一種技術，利用手機追蹤找出在烏克蘭移動的俄羅斯祕密部隊，並予以定位。不過，他婉拒提供更多細節。

多家媒體報導，俄軍據報在烏克蘭使用商用手機聯絡。

俄羅斯多個政府網站上週據報傳出遭分散式阻斷服務攻擊（DDoS），這些遇駭網站包括總統蒲亭（Vladimir Putin）辦公室的網頁。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110302