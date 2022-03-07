西方品牌紛撤不賺俄國錢 中國在俄企業照營運

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（中央社台北7日電）俄烏戰事發生後，多個國家對俄羅斯祭出經濟制裁，多個國際品牌撤離俄國，暫時停止當地營運；但中國多家品牌公司則續留俄羅斯，照常營運。

俄羅斯在2月24日起入侵烏克蘭，多個國際品牌陸續宣布暫時撤離俄國，暫時停止當地營運和服務提供，包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、英特爾（Intel）、超微（AMD）、海恩斯莫里斯公司（H&M）、宜家家居（IKEA）和其他等多個品牌。

不同於西方品牌紛紛暫時撤離，小米等中國智慧型手機品牌續留俄國。中國網路叫車龍頭滴滴出行原在2月21日公告，因為市場盈虧考量，將在今年3月4日起停止在俄羅斯和哈薩克的營運，正逢俄烏戰事發生，竟被中國社群用戶猛烈追打，滴滴後來撤銷了這一個決定。

路透社引述分析人士意見指出，受到中國政府避免對俄國持批評立場的影響，中國企業目前仍留在俄國，有可能準備搶占其他品牌暫時撤出後留下的市場；不過伴隨制裁和出口限制的升級，中國企業還能在那邊銷售多久將是個問題。

意見提到，中國智慧型手機製造商所使用的晶片，至少有一部分是利用美國科技設計。根據「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule）規定，含有一定比率美國技術的產品在沒有獲得適當許可情況下不能運往目標方，對俄羅斯實施二次制裁，這可能會影響中國企業。

中國商業媒體志象網報導，俄羅斯零售商M.Video-Eldorado集團研究資料顯示，中國品牌智慧型手機在2021年銷售量占俄羅斯市場50%，暢銷品牌包括小米、真我（Realme）和榮耀。俄羅斯一直是中國手機品牌競爭市場，小米、真我和榮耀備受歡迎。

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志象網訪問俄羅斯當地某手機品牌負責人王天鳴（化名）。他說，短期來看，蘋果停售對於中國手機品牌是個機會，因為手機零售店仍正常經營，品牌方不再交易新貨，經銷商只能賣存貨。其實較擔心盧布大幅貶值帶來的影響，還有美國出口管制政策的不確定性。

中國商務部前貿易官員李國剛說，目前出口管制針對的是俄羅斯軍事領域，如果制裁擴大到所有高科技和電子消費品，會令使用了美國產品和技術的手機，都不可以出口到俄羅斯。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110307