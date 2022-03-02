制裁雖有威力 阻止不了俄羅斯攻烏

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（中央社巴黎2日綜合外電報導）一位經濟戰專家指出，西方國家制裁將對俄羅斯經濟造成重大衝擊，但不可能阻止俄羅斯進攻烏克蘭。

華府皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員、《反思經濟制裁》（Economic Sanctions Reconsidered）一書的作者霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）對過去一個世紀以來的100起制裁案進行研究，由一次大戰到伊拉克，結果發現，能夠達成外交政策目標的成功率不到三分之一。

霍夫鮑爾接受法新社訪問時說：「制裁成功的對象國家多半是較小和較弱的國家，而不是像俄羅斯這種龐大許多的國家。」

經濟施壓對巴拿馬、秘魯或獅子山（Sierra Leone）等國能夠奏效，也有助於推翻巴西和南韓等中等國家的獨裁者，同時還對終結南非種族隔離政權做出了貢獻。

但美國的制裁，卻未能阻止巴基斯坦取得核子武器。

此外，儘管美國在1950年代因韓戰而制裁中國，曾令中國在經濟和軍事上感到痛苦，但中國仍堅定支持北韓，蘇聯也一樣。

霍夫鮑爾指出，1980年代蘇聯確實從阿富汗撤軍，「但與制裁的關係不大」，而是因美國提供武器給阿富汗反抗軍、蘇聯戰損過大及其國內政治動盪使然。

霍夫鮑爾說：「制裁確實會在經濟上造成傷害，但傷害一個國家及其經濟，與改變那個國家政治領袖的想法，卻是兩回事。」

對於大權在握的領導人而言，尤其如此，正如俄羅斯總統蒲亭，霍夫鮑爾稱他是「獨裁者中的獨裁者」。

他說，「如同俄羅斯這樣的大國若侵略另一個國家，很難令侵略國的領導人改變心意」，因為這「對他個人來說，會是非常大的挫敗」。 （譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110302