330萬烏克蘭難民湧入歐洲 兒童販運風險高漲

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歐盟警告，烏克蘭逃亡出國的兒童有遭到販運的危險。圖為烏克蘭一家孤兒院兒童搭乘巴士逃往波蘭。（路透社）

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（中央社愛沙尼亞塔林21日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）負責移民事務的專員今天警告，因俄羅斯入侵而逃亡出國的烏克蘭兒童，有遭到販運的危險。

歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）在愛沙尼亞舉行的記者會上說，自戰爭開始以來，逃往歐盟國家的330萬烏克蘭人，大約一半是兒童，預計還會有「數百萬」前來。

烏克蘭有為數甚多的孤兒以及代理孕母所生、未被父母接走的小孩。約翰松說，這增加了他們被綁架或成為強迫收養受害人的風險。她說：「弱勢兒童面臨遭到販運的巨大危險。」

她指出，截至目前歐盟邊界傳出無人陪伴兒童（unaccompanied children）的報告非常少，只有少數販運的報告。

然而她表示，警察、相關活動家和烏克蘭婦女組織已提醒要注意一些「令人擔憂」的案例，並指過去出現大規模遷移的情況下，這些虐待行為很普遍。

約翰松說：「我們不應等到我們有大量販運的證據，因為那可能為時已晚。」她補充說，必須就這一風險立刻開展一場大型宣傳活動。

她說，風險可能出現在邊境地區，偽裝成救助人員的罪犯，可能藉提供新抵達的移民庇護場所，占弱勢群體便宜。

聯合國難民署（UNHCR）估計，目前有近350萬烏克蘭人逃離他們的國家，其中逾200萬進入鄰國波蘭。羅馬尼亞、匈牙利和斯洛伐克也收容了大批難民。

在相對較遠的西班牙，開戰至今已有大約2萬5000名烏克蘭人抵達該國，西班牙融合、社會安全暨移民部部長艾斯克瓦（Jose Luis Escriva）說，到目前只有9000人向當局登記。

艾斯克瓦說，許多烏克蘭人抵達後住在親戚或朋友家，尚未通知當局。他說「我們擴大了居留許可的發放範圍，包括入侵發生時居住在烏克蘭的所有人，而不僅是烏克蘭人。」

艾斯克瓦預期本週會有約9000名難民向西班牙當局登記，並獲得歐盟臨時保護令，讓他們能立即取得該國的居留和工作許可。烏克蘭人無需簽證即可自由進入歐盟，但需要居留許可才能留下。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110321