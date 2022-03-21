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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

拜登25日赴波蘭討論烏克蘭危機 暫無訪問烏國計畫

2022/3/21 11:17（3/21 12:09 更新）
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美國總統拜登。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
美國總統拜登。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）25日將前往華沙會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda），針對俄羅斯入侵烏克蘭一事展開討論。

白宮發布聲明說：「總統旨在討論，美國與各盟國與夥伴如何因應俄羅斯無端對烏克蘭發動一場師出無名戰爭所引發的人道及人權危機。」

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登此行「將聚焦持續糾合世界各國，力挺烏克蘭人民抵禦俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏國的侵略」。

她說：「然而，目前沒有前往烏克蘭訪問的計畫。」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）以及捷克總理費亞拉（Petr Fiala）上星期訪問遭俄軍包夾的烏克蘭首都基輔（Kyiv）。

法新社和路透社報導，拜登25日訪華沙之前，24日將先在比利時布魯塞爾會見北大西洋公約組織（NATO）、七大工業國集團（G7）以及歐洲聯盟的領袖，討論國際社會在支援烏國抗俄的作為。

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭。聯合國形容，受俄軍圍困的烏國港都馬立波（Mariupol）情況「十分惡劣」，「居民面臨危急、有潛在致命性的食物、飲水和醫藥短缺」。

聯合國難民署（UN Refugee Agency）表示，目前約有1000萬名烏克蘭人逃離家園，約1/3逃往海外。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110321

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